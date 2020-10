Luik wil Defensie veldhospitaal laten opzetten. Legerleiding: “Welk hospitaal?”

Nergens anders in ons land – en bij uitbreiding zelfs Europa – is de situatie omtrent het coronavirus zo alarmerend als in de provincie Luik. Als het aantal coronapatiënten nog verder stijgt, wil de Luikse burgemeester Willy Demeyer (PS) desnoods het leger vragen om een veldhospitaal naast één van zijn overbelaste ziekenhuizen te installeren.

Het zou overigens geen unicum zijn, in de strijd tegen het virus. Het Franse leger installeerde in maart nabij de stad Mulhouse op enkele dagen tijd een noodhospitaal toen de lokale ziekenhuizen de stroom patiënten niet langer de baas konden.

Enig probleem bij ons: gelet op de vele besparingen beschikt het Belgische leger vandaag niet meer over een veldhospitaal de naam waardig, zo bevestigt ook vice-stafchef Marc Thys op de sociale netwerksite Twitter.

Fout @Eurohans ! Het is "Welk veldhospitaal?". Oude opgebruikt in Libanon. Nieuwe aangekocht met levering volgend jaar en operationeel 2022. — General Marc Thys (@general_thys) October 23, 2020

Het vorige exemplaar werd door Defensie lange tijd gebruikt bij missies in Libanon en is intussen tot op de draad versleten. Er is weliswaar een gloednieuw mobiel hospitaal besteld, maar dat zal pas ten vroegste in 2022 gedeeltelijk kunnen worden ingezet, zo staat te lezen op de website van het Belgische leger.

