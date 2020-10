Francky Dury kijkt uit naar wedstrijd tegen KV Oostende, maar is bang voor coronavirus: “Ik hoop dat zaterdag niet plots vijf spelers besmet blijken”

Na een 1-3 nederlaag tegen Antwerp en met een schamele één op vijftien trekt Zulte Waregem zondag naar KV Oostende. De wedstrijden van de concurrenten van Essevee onderin zijn uitgesteld omwille van corona en dus kan Essevee dit weekend een goede zaak doen.

Al zit de schrik voor het coronavirus er ook in. “De angst groeit beetje bij beetje, maar de jongens gaan er zeer goed mee om en doen hun best om de maatregelen te volgen. Het probleem is gewoon dat je het niet ziet en vaak ook niet voelt. Dat heeft een beetje een vals gevoel van veiligheid. Onze testresultaten zullen ook pas morgen (zaterdag), met een dag vertraging, bekend zijn, dus voor hetzelfde geldt blijken we dan vijf besmettingen te hebben. We moeten daarom klaar zijn om te anticiperen.”

Geen Pletinckx

Ewoud Pletinckx zal er alvast niet bij zijn tegen Oostende. De centrale verdediger ondervindt nog steeds hinder aan de knie. Afgelopen zondag miste hij ook al de partij tegen Antwerp. In zijn plaats kreeg William Bianda daarom voor het eerst een basisplaats van Francky Dury. Die was al bij al tevreden over de prestatie van de Fransman. “Hij is een jonge speler, maar heeft zeker kwaliteiten. Je mag natuurlijk niet verwachten dat het meteen allemaal perfect is, maar ik heb zeker positieve zaken gezien.”

Pletinckx in duel met Krmencik. Foto: BELGA

En dat geldt volgens Dury ook voor Tomáš Chorý, de nieuwe Tsjechische aanvaller van Essevee. “Hij kan zeker nog beter, maar het is niet eenvoudig om je te integreren in een team dat vijftiende staat. Maar je merkte wel dat hij ons meer mogelijkheden biedt. Ons spel is nog niet altijd top, waardoor we af en toe meer in het duel moeten gaan spelen. Daarvoor is iemand als Tomáš heel nuttig. Maar goed, de verwachtingen mogen ook niet te hoog liggen. Die jongen was hier pas, heeft de laatste tijd veel gereisd en moet hier zijn plek nog wat zoeken.”

Negatieve spiraal omkeren

Ondanks de nederlaag keek Dury niet met een barslecht gevoel terug op de wedstrijd. “Als je verliest ben je natuurlijk kritisch, maar als je het dieper analyseert, speelden we naar mijn gevoel geen slechte match. Zeker de eerste helft was goed. In de tweede helft ging het licht echter een periode uit en net dan scoort Antwerp twee keer.” Dury blijft dan ook hoopvol. “Tegen Club Brugge hebben we rock bottom geraakt, maar sindsdien tonen we wel dat de mentaliteit aanwezig is. Maar je mag niet verwachten dat een team dat zo diep zat er na twee wedstrijden plots terug helemaal staat. Zoiets gaat met horten en stoten. Ook het spel gaat beter, maar ook dat vraagt tijd.”

Nieuwe spits Chory. Foto: BELGA

Zulte Waregem kan de punten goed gebruiken. Al wordt het tegen Oostende geen gemakkelijke opdracht. De Kustboys verrassen onder trainer Blessin en draaien vlot mee in de middenmoot. Dat zag ook Dury. “Het wordt weer een moeilijke match. Omdat je zelf vijftiende staat, maar ook omdat je tegen een tegenstander speelt die in goeden doen is. Maar hopelijk staat het geluk nu ook een beetje aan onze kant, want als je kijkt op Leuven en ook tegen Antwerp in de eerste helft. We creëerden wel kansen en probeerden initiatief te nemen, maar we zitten in een negatieve spiraal en die is moeilijk om te keren.”