Roger Putseys schuldig aan doodslag, maar krijgt met 9 jaar cel zeer lichte straf: “Hij zette zelf bewust aanval in op buurman Luc Dams”

/ Leuven / Kortenaken - Roger Putseys (74) krijgt zijn vrijheid niet terug, maar is ook geen moordenaar. De jury op het Leuvense assisenproces verklaarde hem vrijdagnamiddag na zes uur beraad schuldig aan doodslag. Hij is veroordeeld tot 9 jaar cel. Dat is minder dan wat de openbaar aanklager eiste, met name 15 jaar. “Hij stak Luc Dams zonder meer intentioneel neer, en met grote kracht.”

Geen wettige zelfverdediging, geen uitlokking, geen onweerstaanbare drang. De twaalfkoppige jury gelooft Roger Putseys (74) niet. Neen, er was die 30ste juli 2016 toen hij buurman Luc Dams neerstak in het hart geen oncontroleerbare handeling, geen uitgeschakelde wil bij de beschuldigde.

Dat blijkt uit het arrest dat assisenvoorzitter Peter Hartoch vrijdagnamiddag voorlas na een beraad dat meer dan zes uur in beslag nam. Net dat juridisch argument - het befaamde Artikel 71 - had de verdediging donderdagavond ultiem in de strijd gegooid. De jury volgt die stelling over de onweerstaanbare drang niet. De jury stelt dat Putseys wel bij zinnen was en denkt dat hij perfect weet wat er tijdens die steekpartij precies is gebeurd.

Op straat, om te doden

“De jury sluit zich aan bij de vaststellingen van de wetsdokters”, klinkt het. Dat buurman Dams op het mes inliep die bewuste zomerdag in Kortenaken, is bij deze dus definitief van tafel. “Het is uitgesloten dat de verwondingen accidenteel zijn gebeurd. De steekwonde in het hart was zonder meer intentioneel en met grote kracht.”

De jury gelooft ook niet dat de “dynamische vechtpartij” tussen de twee op de oprit plaatsvond. Wel op straat. Ze baseren zich hiervoor op de stille getuigen op straat, met name de bloedsporen en de afgerukte hemdsknopen. Ook de getuigenis van Dams’ vrouw Marina, die haar stervende man vanop straat richting oprit zag strompelen, werd geloofd. Putseys sloeg toe op straat, en met het oogmerk om te doden.

“Hij stak bewust, en met grote precisie”

De jury veegt ook van tafel dat Roger Putseys een aanval van Dams moest afweren. Of dat zijn vrouw Simone bedreigd werd en dat hij wel naar het keukenmes moest grijpen. “Van proportioneel verweer is geen sprake. Hij zette zelf de aanval in op zijn buurman. Uit niets blijkt dat er sprake is van uitlokking. Zijn vrouw Simone maakt er in haar eerste verhoor ook helemaal geen melding van. Er zijn ook geen redenen om aan te nemen dat hij zich in een fase van zinsverbijstering bevond. De grote kracht en de grote precisie spreken die bewering tegen.”

Wel leugenaar, geen moordenaar

Een klein lichtpuntje voor de verdediging: de jury volgt de stelling van het openbaar ministerie en dat van de burgerlijke partijen niet dat er sprake was van moord. De voorbedachten rade is volgens de jury niet bewezen.

Openbaar aanklager Ben Pieters zei weinig verzachtende omstandigheden te zien. Hij omschrijft de beschuldigde als een leugenaar. Putseys kreeg 9 jaar. De openbaar aanklager had 15 jaar cel geëist, wat al bijzonder licht straf. Dit vanwege zijn blanco strafregister, zijn hoge leeftijd, geringe kans op recidive, als verzachtende omstandigheden.