De doorsnee Belg krijgt 15 pakjes per jaar geleverd

Per Belgische inwoner zijn er in 2019 gemiddeld vijftien pakjes geleverd. Anders gesteld: 1 pakket per 24 dagen, zo meldt post- en telecomregulator BIPT vrijdag. Bij de brievenpost is er de grootste volumedaling sinds 2012. Het aantal brievenbussen voor verzending daalde met 20,6 procent.

De cijfers komen uit het nieuwste postobservatorium. De trends zijn alom gekend: we bestellen steeds meer pakjes, maar versturen almaar minder brieven.

Beide trends gaven samen voor de gehele postmarkt een omzetgroei van 4,7 procent. Die groei lag hoger dan in 2018 (+3,5 pct). Dat is te danken aan de sterke groei van de pakjes en een zwakkere omzetdaling bij de brievenpost (duurdere postzegels compenseren deels de lagere briefvolumes, nvdr).

Bij de pakjes- en snelpost is er een volumegroei van 15,7 procent, net een tikkeltje lager dan in het voorgaande jaar. De bijhorende omzetgroei(+10,6 pct) lag dan weer wel hoger.

“Per Belgische inwoner worden gemiddeld 15 pakjes per jaar geleverd of een pakket om de 24 dagen. Ter vergelijking: in 2010 werden er per inwoner minder dan 6 pakjes per jaar geleverd, ofwel één pakje om de 64 dagen”, klinkt het in een persbericht.

De brievenpost kende qua volume de grootste daling sinds 2012: -7,2 procent tegenover -5,1 procent in 2018. Maar de omzetdaling was in 2019 (-1,1 pct) dan weer de kleinste sinds 2012. “Dit verschil tussen de evolutie van de omzet en die van de volumes houdt verband met de sterke prijsstijging in 2019 van bpost.”

Het aantal brieven per inwoner kwam vorig jaar uit op gemiddeld 125. In 2010 waren er dat nog 204. Voorts versnelde de daling van het volume en de omzet van kranten- en tijdschriften.

Het aantal brievenbussen voor verzending ging tot slot fors lager omdat bpost het aantal rode brievenbussen “fors liet dalen” en TBC-Post ermee stopte. Eind 2019 waren er nog slechts 10.005 brievenbussen, ruim een vijfde minder dan de 12.597 een jaar eerder.