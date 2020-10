Antwerp-coach Ivan Leko leeft vol vraagtekens toe naar de derby: “Corona bepaalt tegenwoordig mijn basisopstelling”

Na de glansprestatie in Europa wacht zondag alweer de volgende opdracht voor Antwerp FC. Dat wordt geen hapje, want Beerschot komt op bezoek voor een rivalenduel zonder supporters. “Dit wordt de vreemdste derby ooit”, beseft Ivan Leko.

Vrijdagavond iets na vijf uur in de namiddag draaide de spelersbus van Antwerp de parking van de Bosuilsite op. Haast onmiddellijk kregen alle spelers een covidtest in de neus geduwd. Zo gaat het eraan toe in barre coronatijden. “Ik hoop de resultaten morgen voor de laatste training te ontvangen. Zo kunnen we die oefensessie toch nuttig besteden”, ging coach Ivan Leko op de moeilijke werkomstandigheden in. “Ons voetbal is een compleet andere sport geworden, hé. Tactisch trainen lukt tegenwoordig niet meer. Corona beslist over mijn basisopstelling.”

Terwijl de Antwerp-delegatie in de lucht hing op weg van Bulgarije naar België, werden verschillende duels in 1A en 1B afgelast. Is, gezien de ernstige coronasituatie, een tijdelijke stopzetting van de competitie niet aan de orde? “Gezondheid gaat boven alles, en voetbal staat nu verre van op één. Maar anderzijds kan het de mensen in deze semilockdown waar we nu in zitten wel een verzetje bieden.”

Geen derbygevoel

Alle voetbalfans zullen hun favoriete ploeg de komende weken voor de buis moeten volgen. Ook op de Bosuil zijn zondag geen fans toegelaten. “Da’s vooral een handicap voor ons, want wíj zijn de thuisploeg. Om eerlijk te zijn: dit is geen derby die het hoort te zijn. De ontmoeting zal meer op een vriendenmatch lijken. Want wie bepaalt uiteindelijk het derbygevoel? De supporters. Dit wordt de vreemste derby ooit.”

Terwijl men op het Kiel al dagen aftelt naar zondag, begint de derby bij Leko en co nu pas te leven. “Ik woon al tien jaar in Antwerpen en weet dat de derby hier de match van het jaar is. Maar voor mij is het dat niet. Ik wil aan het einde van de rit zo hoog mogelijk eindigen. Daarom beschouw ik élke match als een Champions League-finale. En geloof me. Er zal zondag niemand die match méér willen winnen dan ik. Ik garandeer je nu al dat je dat op het veld zal merken.”

Fiftyfifty

Over de favorietenstatus is Leko duidelijk. “Als we op volle sterkte konden acteren, met onze twaalfde man achter ons, waren wij sowieso de favoriet. Nu is het eerder fiftyfifty. Beerschot kon zich bovendien een hele week voorbereiden op deze match. Dat zijn allemaal details die meetellen in het profvoetbal.”