Nieuwe coronamaatregelen zijn gepubliceerd en al ingetreden om 18 uur

In het Staatsblad is vrijdagavond het ministerieel besluit verschenen met de nieuwe coronamaatregelen waarover het Overlegcomité donderdag heeft beslist, en die maatregelen zijn al ingetreden om 18 uur. Professionele sportwedstrijden mogen dus nog wel doorgaan, maar volgens het nieuwe ministerieel besluit sinds 18 uur alleen nog zonder publiek.

Eerder op de dag was nog onduidelijk of de European Open tennis in de Antwerpse Lotto Arena dit weekend zou afgewerkt kunnen worden met publiek. De organisatie verklaarde intussen dat de wedstrijden zaterdag en zondag effectief achter gesloten deuren zouden gespeeld worden. Maar supporters met ticket voor vrijdag mogen nog wel de verplaatsing maken naar de Lotto Arena, zo klonk het.

Uit goede bron is vernomen dat, ondanks de inwerkingtreding van het besluit om 18 uur, supporters met een dagticket voor het tennistoernooi vrijdag inderdaad nog zouden gedoogd worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigde eerder op Radio 1 dat de maatregelen vrijdagavond al zijn ingegaan, maar toonde tegelijkertijd ook begrip voor organisatoren die met de plotse aanpassing geconfronteerd werden.