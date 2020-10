Afval van drugslab gedumpt in Hamont-Achel

Hamont-Achel - Onbekenden hebben in Hamont-Achel enkele vaten en jerrycans met een chemische substantie gedumpt. De politie van de zone HANO (Hamont-Achel-Neerpelt-Overpelt) deed de vondst vrijdag rond 9.30 uur aan de Lillerdijk, achter een bedrijventerrein. Naast de onverharde bosweg lagen de blauwe vaten en witte jerrycans. De inhoud is vermoedelijk afval van een drugslab.

Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor bijkomende vaststellingen. Mensen van de civiele bescherming werden opgetrommeld om de vaten en jerrycans op te ruimen.

In Limburg zijn er volgens het openbaar ministerie in 2020 al dertien productiesites voor synthetische drugs ontdekt en ontmanteld. Daarnaast zijn elf dumpingen van drugsafval aan het licht gekomen, net als zeven stockageplaatsen. In 2019 telde men dertien drugslaboratoria, vijf stockageplaatsen en drieëntwintig dumpingen. De Limburgse procureur des konings Guido Vermeiren drukte donderdag nog zijn ongerustheid uit over het aantal productielocaties voor synthetische drugs en de bijhorende dumpingen van chemisch afval.