Dortmund-middenvelder Emre Can heeft coronavirus

Borussia Dortmund kan zaterdag in de Revierderby tegen Schalke 04 geen beroep doen op zijn middenvelder Emre Cam. De 26-jarige Duitse international testte positief op het coronavirus. Hij heeft geen symptomen en is in zelfisolatie gegaan. De testen bij de andere spelers en het personeel waren allemaal negatief.

De club van Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard benadrukt dat het doorgaan van het duel van de vijfde speeldag in de Bundesliga niet in gevaar komt.

Afgelopen dinsdag speelde Borussia in de Champions League in Rome tegen Lazio (3-1), maar daar was Can door een schorsing niet bij.

