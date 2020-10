Familiedrama in Gullegem: moeder steekt 17-jarige dochter dood en stapt vervolgens uit het leven

Wevelgem - Een familiedrama in Gullegem. In de deelgemeente van Wevelgem heeft een moeder haar 17-jarige dochter doodgestoken. Daarna is de vrouw uit het leven gestapt. Dat heeft onze redactie vernomen uit betrouwbare bron.

Vrijdagvoormiddag trof de politie de lichamen aan in een woning in Gullegem. Het gaat om een een 44-jarige vrouw en haar 17-jarige dochter. Beiden zijn daar woonachtig.

Over de omstandigheden is nog niet veel bekend, maar volgens bronnen gaat het om familiedrama. De moeder zou haar dochter neergestoken hebben. Vervolgens is de vrouw uit het leven gestapt. Nog volgens bronnen zijn de moeder en de vader van het slachtoffer al enkele weken uit elkaar. Het is niet duidelijk of dit verband houdt met de feiten.

“Het labo en het afstappingsteam van de FGP kwamen ter plaatse, evenals een wetsdokter”, klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. “Het openbaar ministerie vorderde een onderzoeksrechter en zij stapten samen af. Er volgt ook nog een autopsie.” Er werd niemand gearresteerd in het dossier.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.