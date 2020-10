Onbekenden hangen Brussel vol met Mohammedcartoons

Brussel - De politie in Brussel onderzoekt een geval van wildplakken. Onbekenden hebben woensdag op verschillende plekken in de Marollen en in Elsene affiches opgehangen met daarop Mohammedcartoons die ooit nog in het Franse satirisch magazine Charlie Hebdo verschenen zijn. Dezelfde cartoons waren de aanleiding voor de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo waarbij twaalf redactieleden en anderen omkwamen.

Wellicht willen de Brusselse initiatiefnemers met deze wildplakactie hun steun tonen aan de leerkracht die in Parijs onthoofd werd omdat hij tijdens de les de cartoons getoond had. De politie in Brussel onderzoekt de zaak maar het parket in Brussel laat alvast weten dat ze de wildplakkers niet zal vervolgen. Mogelijk volgt er wel een gemeentelijke administratieve boete. Vrijwilligers en moslimgelovigen hebben de meeste affiches intussen verwijderd.