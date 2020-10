Real Madrid-coach Zinedine Zidane ziet in Clasico “ideale kans om het tij te keren”

Real Madrid trekt zaterdag op de zevende speeldag in La Liga naar het Camp Nou van Barcelona voor de eerste Clasico van het seizoen. Coach Zinedine Zidane ziet daarin een ideale kans “om het tij te keren”. “In voetbal kan alles snel veranderen, de eerstvolgende wedstrijd is altijd de beste optie om dat af te dwingen.”

Real Madrid en zijn coach zitten in de hoek waar de klappen vallen. De Koninklijke leed deze week twee pijnlijke thuisnederlagen. Zaterdag werd er in La Liga met 0-1 verloren van promovendus Cadiz, woensdag in de Champions League met 2-3 tegen een B-elftal van Shakhtar Donetsk. “In het voetbal heb je nu eenmaal ups en downs. Dat moet je aanvaarden. We hebben het moeilijk tegen teams die zich diep terugtrekken. We vonden geen oplossing en slaagden er niet in om bij een achterstand de rug te rechten. Maar wat gebeurd is, moeten we vergeten. We focussen ons op de match tegen Barcelona en gaan proberen een goede prestatie neer te zetten.”

“Natuurlijk is dat tegen Barcelona niet evident. Er zal in een leeg stadion gespeeld worden, maar een Clasico blijft een Clasico en Barcelona blijft Barcelona. Het is altijd sterk en speelt altijd goed voetbal. Ze kunnen het ons altijd lastig maken en dus staan we voor een moeilijke wedstrijd, maar dat is goed voor ons. Het is exact wat we nu nodig hebben.”

Sergio Ramos keert terug bij Real Madrid. Foto: AFP

“De verantwoordelijkheid voor die twee nederlagen neem ik op mij en het is ook aan mij om een oplossing te vinden. Kritiek heb ik altijd wel gekregen en ik ben ook voor mezelf heel kritisch. Ik puur er de motivatie uit om mezelf te verbeteren. Als het slecht gaat, is de trainer altijd kop van jut. Dat is normaal. Maar ik leef niet in het verleden en denk altijd positief. Morgen kan alles er weer anders uitzien. In Barcelona krijgen we de ideale gelegenheid om ons blazoen op te poetsen. We beleven moeilijke momenten, maar het is net dan dat sterke karakters en geweldige voetballers opstaan.”

Zidane rekent daarbij op zijn aanvoerder Sergio Ramos, die tegen Shakhtar geblesseerd aan de kant bleef. “Hij is onze leider. We gaan geen risico met hem nemen. Hij moet honderd procent zijn en dat is hij.” Eden Hazard kwam door een spierblessure dit seizoen nog niet in actie. Thibaut Courtois miste de recente interlands met de Rode Duivels, maar stond de voorbije wedstrijden bij Real wel weer gewoon in doel.

(belga)