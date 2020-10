Angst piekt weer richting niveau lockdown: “Met hoopgevende boodschappen moeten we dit onder controle krijgen”

Een schutkring, zo noemt Alexander De Croo de nieuwe maatregelen. Rond de ziekenhuizen, scholen, bedrijven én… ons mentaal welzijn. Vier volwaardige prioriteiten, volgens de premier. Hoognodig, vindt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste, die de regering adviseert over de corona-aanpak. “Want we voelen ons meer angstig en onzeker. Het is normaal dat dit ons zwaar valt, maar we moeten het wel onder controle krijgen, zowel medisch als psychisch.”