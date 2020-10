Onderwijs kreunt onder afwezigheden door quarantaine en besmettingen: interimkrachten springen bij om scholen open te houden

Gent heeft vijftig interimkrachten ingeschakeld om scholen te depanneren. Door de coronacrisis vallen leerkrachten om de haverklap uit, omdat ze besmet zijn of in quarantaine moeten. Een probleem dat zich ook elders in Vlaanderen stelt. “Het systeem kraakt. Er zijn nu oplossingen nodig”, zegt Gents Onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).