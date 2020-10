Federale recherche vreest verdere escalatie drugsgeweld in Antwerpen

De nieuwe baas van de federale gerechtelijke politie van Antwerpen waarschuwt dat het “drugsgeweld” in Antwerpen “nog erger zal worden”. “Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar het geweld in Antwerpen is niet eens zo extreem als je kijkt naar wat er in Nederland gebeurt”, zegt hoofdcommissaris Yve Driesen (48). “We zien bovendien een duidelijke vermenging van het Antwerpse en Nederlandse milieu en als we zien welke spelers in dat drugsmilieu actief zijn, dan hou ik mijn hart vast voor de toekomst.”

Nog volgens Driesen maakten de recente granaataanslagen zichtbaar wat er gebeurt als je georganiseerde criminaliteit niet grondig aanpakt als samenleving. “De bestrijding van de georganiseerde misdaad heeft nooit prioriteit gekregen omdat men ervan uitging dat mensen niet wakker lagen van georganiseerde criminaliteit. Mensen lagen vooral wakker van overlast, of verkeer, zo werd gezegd. Voor alle duidelijkheid: de aandacht voor verkeer en overlast is terecht. Maar het was een verkeerde inschatting om te denken dat georganiseerde misdaad ons niet zou raken. Nu merken we wat er dan gebeurt, en dan heb ik het niet alleen over geweld, maar ook over corruptie.”