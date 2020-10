Kristof Calvo (33) is terug. Hij is naar eigen zeggen overtuigd en enthousiast over zijn doorstart als fractieleider. Maar de kater over de gemiste ministerspost is nog lang niet doorgespoeld. “Politieke partijen zouden beter moeten worden in de manier waarop ze met hun mensen omgaan.”

In het rijhuis van Kristof Calvo in Mechelen hangt een citaat van Forrest Gump aan de muur, uit de gelijknamige film met Tom Hanks: “Life is like a box of chocolates, you never know what you’re gonna ...