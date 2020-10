Belgische ‘Black Friday’ zet eigen makelij in de kijker

Onder de noemer Bel Friday zetten Belgische winkels zichzelf extra in de kijker tijdens Allerheiligen. Het moet dé Belgische variant worden op Black Friday, dat eind november wereldwijd voor promoties zorgt. “Een knipoog naar Black Friday, maar vooral een kans om Belgische retailers te promoten.”

Het is geen campagne om te vertellen hoe moeilijk de Belgische retailers het wel hebben, verduidelijkt een van de initiatiefnemers, Dieter Struye (Colruyt Group) “Na de eerste lockdown merkten we dat mensen echt wel op zoek waren naar die Belgische, lokale producten en handelaars. De verkoop steeg met maar liefst 23 procent. Maar het is voor de meeste mensen niet altijd duidelijk wat nu lokaal en Belgisch is en wat niet. Daarom willen we Belgische shops in de kijker zetten. Het is dus geen Calimerocampagne om te tonen hoe moeilijk het wel is geweest.”

Met de slogan “Hier, daar gaan we samen voor” wil Bel Friday tussen 30 oktober en 2 november duidelijk maken dat er wel degelijk heel wat Belgische trots in onze winkels ligt. “Sommige winkels zullen promoties geven, andere zullen dan weer attenties voorzien voor de klanten. Maar overal zetten we vooral het lokale karakter in de kijker. We willen tonen hoe Belgische bedrijven belangrijk zijn voor de sociale zekerheid en ook jobs voorzien. Er doen 34 winkels mee, dat is al goed voor 9.000 medewerkers.” Onder andere JBC en Zeb doen mee, maar ook Proximus en Impermo staan op de deelnemerslijst.

Lokale broertje

Alles van Belgische makelij behalve de koepelnaam Bel Friday? “Sowieso wilden we de twee landsdelen aanspreken met één naam en logo dus kozen we voor het Engels, dat klopt. Tegelijk wilden we ook die knipoog naar Black Friday. We willen het lokale en sympathieke broertje zijn van het wereldwijde concept. We hebben geen winstoogmerk, elke nieuwe klant voor de Belgische retail is winst voor ons”, zegt Struye. Meer nog, de vzw doneert 100.000 euro aan het Rode Kruis. “We vonden het belangrijk om ook iets te doen om het sociale weefsel te ondersteunen. Daarom koppelen we de actie aan het goede doel.”

De nieuw opgerichte vzw wil van Bel Friday ook een terugkerende actie maken. Liefst staat er in het voorjaar al een tweede editie op de planning.