Alexander De Croo, de coach van zijn “team van 11 miljoen”: “De regels gaan ons niet redden, ons gedrag wel”

Hij is momenteel meer crisismanager dan regeringsleider. Zijn doel: vermijden dat corona ons land en zijn ziekenhuizen overspoelt. Maar zelfs als dat lukt, zijn we nog niet meteen van dat verdomde virus verlost. Volgens premier Alexander De Croo (Open VLD) moeten we er nog tot volgende zomer mee leren leven. “Dat lijkt me het minimum.”