Jérémy Doku kan geen potten breken tijdens eerste basisplaats bij Rennes

Jérémy Doku (ex-Anderlecht) startte vrijdagavond in de Ligue 1-wedstrijd tegen Angers voor het eerst in de basis bij zijn nieuwe ploeg Rennes. De jonge Belg toonde zich met enkele verschroeiende versnellingen, maar ging wel samen met zijn team met 1-2 ten onder. Rennes miste door het eerste verlies van het seizoen de kans om alleen aan de leiding van de Ligue 1 te komen.

Op 16 oktober mocht Jérémy Doku al eens negen minuten invallen in de competitiewedstrijd tegen Dijon (1-1). Afgelopen week kreeg hij dan weer bijna een halfuur de tijd om zich te tonen in het Champions League-duel tegen Krasnodar (1-1). Maar vrijdagavond was het dan echt zo ver: Jérémy Doku mocht voor het eerst in de basis starten bij Rennes.

De jonge Rode Duivel begon samen met zijn team goed aan de wedstrijd. Doku leidde met een actie de 1-0 in. Daarna nam Angers echter het commando over. Via Boufal en Fulgini gingen de bezoekers op en over Rennes.

Op het einde ging Rennes onder meer onder impuls van Doku nog nadrukkelijk op zoek naar de 2-2-gelijkmaker, maar les rouges et noirs hadden het geluk niet aan hun zijde. Ook Doku zelf miste nog een dot van een kans in de slotfase. Conclusie: geen geweldig, maar toch een verdienstelijk debuut in de basis van Rennes. Onze landgenoot viel geregeld op met zijn versnellingen, maar haalde er opnieuw te weinig rendement uit.

Door het verlies liet Rennes na om aan de leiding van de Ligue 1 te komen. De ploeg van Doku moet voorlopig tevreden zijn met een derde plaats met 15 punten na 8 wedstrijden. Voor Angers was het de eerste overwinning in 44 jaar op het veld van Rennes.