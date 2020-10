Strafklacht Jelle Van Damme tegen Louis de Vries loopt nog steeds

Deze zomer diende Jelle Van Damme een strafklacht in tegen Louis de Vries, de voormalige eigenaar van Sporting Lokeren, die hem nog een deel van zijn salaris en tekengeld verschuldigd is.

“Hoe het op dit moment met het onderzoek staat, is ook voor ons nog een vraagteken”, zegt Omar Souidi, de advocaat van Van Damme. “Bij een gerechtelijk onderzoek is het zo dat je geen voortdurend inzagerecht geniet in het dossier. Je kan slechts om de paar maanden een verzoekschrift tot inzage indienen, waarna je in voorkomend geval kan kennisnemen van de stand van zaken van het geheime onderzoek. Wij plannen dat eind oktober voor het eerst te doen. Hoe ver het onderzoek op dit moment staat en hoelang deze zaak nog zal aanslepen, is dus ook voor ons koffiedik kijken. Het is uiteindelijk de raadkamer die na het beëindigen van het onderzoek zal beslissen of meneer De Vries verwezen wordt naar de correctionele rechtbank. Het is aan die rechtbank om te beoordelen of er sprake is van een misdrijf. Wordt vervolgd, dus.”