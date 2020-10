Belgische belofteninternational scoort zijn eerste goal in de Bundesliga en breekt meteen record

Orel Mangala van promovendus VfB Stuttgart heeft vrijdagavond zijn eerste goal in de Bundesliga gemaakt. De Belgische belofteninternational schoot de 1-0 tegen FC Köln knap binnen. Hij brak daarmee ook meteen een record, want het doelpunt is voorlopig de snelste goal in de Duitse competitie dit seizoen. De wedstrijd was amper 23 seconden bezig. Uiteindelijk maakte Köln wel nog 1-1 gelijk.