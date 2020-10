Deinze en Westerlo delen de punten in 1B

Deinze en Westerlo hebben vrijdag de punten gedeeld op de achtste speeldag in de 1B Pro League. Het werd 2-2 in het lege Burgemeester Van de Wiele Stadion.

Deinze kwam in de 18e minuut op voorsprong via Lennart Mertens. Twee minuten na rust bracht Pietro Perdichizzi de bezoekers langszij. Igor Vetokele (77.) leek Westerlo met zijn treffer een driepunter te bezorgen, maar in de 87e minuut zette Mertens met zijn tweede goal van de avond de eindstand op het scorebord.

Maandagavond spelen Deinze en Westerlo in de Kempen opnieuw tegen elkaar in een inhaalmatch.

Deinze staat met 11 punten uit zeven wedstrijden op de derde plaats. Westerlo speelde twee matchen minder vanwege coronabesmettingen, met zeven punten is het team van Bob Peeters zesde.

Het duel van zaterdag tussen RWDM en Lierse Kempenzonen is uitgesteld. Bij RWDM testten meerdere spelers positief op het coronavirus. Zondag ontvangt Union Club NXT en speelt koploper Seraing gastheer voor Lommel.

