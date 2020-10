William Bianda komt na eerste basisplaats aan de oppervlakte bij Zulte Waregem

AS Roma betaalde in 2018 zes miljoen euro voor de toen 18-jarige verdediger, maar doorbreken lukte niet in de Italiaanse hoofdstad. Daarom koos Wil­liam Bianda (20) deze zomer voor een uitleenbeurt aan Zulte Waregem. Tegen Antwerp stond de Fransman dit weekend voor het eerst in de basis. En daar hoopt hij zondag op Oostende ook te staan. “Het is nu aan mij om op elke training te bewijzen aan de trainer dat ik het verdien om te spelen.”