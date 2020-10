Guillaume Hubert vond bij KVO eindelijk stabiliteit na woelige jaren: “Soms dacht ik: is dit nu écht allemaal mijn fout?”

KV Oostende haalde deze zomer een ex-doelman van Club Brugge en Standard. Op papier lijkt dat mooi, maar Guillaume Hubert (26) heeft miserie gezien. Concurreren met Victor Valdes, vijf verschillende doelmannen onder Ivan Leko én de poppenkast van AS Monaco: hij heeft het allemaal meegemaakt. “Voetbal wordt niet alleen op het veld gespeeld.”

Je zou haast vergeten dat jij nog maar 26 jaar bent. Hier ben je zowaar een van de anciens.

(knikt) “Kijk naar mijn verdediging. Theate is 20, Tanghe is 21. Hendry, die hier tot de ‘ouderen’ behoort, is ...