Vitinho, de man van 2,5 miljoen, lost eindelijk de verwachtingen in bij Cercle: “Die transfersom weegt als lood als het niet goed gaat”

Met wat geluk had Cercle vanavond de top vier kunnen bestormen. Maar de corona-uitbraak bij Moeskroen besliste daar anders over. Uitstel is echter geen afstel. Vraag het maar aan Victor Alexander da Silva alias­ Vitinho (21). Zijn nationaliteit, adelbrieven en een transfersom van zo’n 2,5 miljoen euro deden het beste vermoeden, maar toch was het meer dan twee jaar wachten om de echte Vitinho te ontdekken.