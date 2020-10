Musa Tamari is in zijn thuisland al een superster, nu nog de De Jordaanse harten zijn al lang veroverd, nu de Leuvense harten veroveren

‘De Jordaanse Messi’ noemen ze hem. Een weinig originele bijnaam, maar Musa Tamari (23) heeft in zijn thuisland wel degelijk de status van absolute superster. Niet verwonderlijk, want de flankaanvaller van OHL is evenveel geld waard als de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde beste speler uit Jordanië samen. Zijn bondscoach, Vital Borkelmans, is al overtuigd van zijn kwaliteiten. Nu de Leuvense fans nog charmeren, te beginnen vanavond tegen Club Brugge.