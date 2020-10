1ste klasse - nieuws 24/10 “We moeten ons afvragen of dit allemaal nog te verantwoorden is”

Beveren-Waas -

Dat de match tussen Charleroi en Waasland-Beveren zou afgelast worden, is voor weinigen een verrassing. Het coronavirus blijft de Waaslanders teisteren. De laatste test leverde liefst zeventien positieve gevallen op. “Hopelijk zullen we straks ook de eerste club zijn die een daling ziet in het aantal positieve gevallen.”