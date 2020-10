Analisten wikken en wegen eerste échte Antwerpse derby in zestien jaar

De Play-off 2-opwarmer in 2018 even buiten beschouwing gelaten, is het 16 jaar geleden dat de Antwerpse aartsvijanden op het hoogste niveau voor de titel ‘Ploeg van ’t Stad’ mochten strijden. Tijd om columnisten en analisten Paul Bistiaux, Walter Damen, Patrick Goots en Dave Peters, elk met hun eigen derbygeschiedenis, ­coronaproof samen te brengen.