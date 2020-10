CLUBNIEUWS. Dit weekend mijlpalen voor Kums en Horvath?

De coronacrisis zorgt ervoor dat lang niet overal gevoetbald wordt in eerste klasse. Wij bundelden de voornaamste nieuwtjes in één overzicht.

Gueye keert terug uit schorsing

Makhtar Gueye keert terug uit schorsing. De aanvaller van KV Oostende moest een weekje brommen na vijf gele kaarten. Cameron McGeehan staat op drie gele kaarten en moet de komende weken opletten, ook Jelle Bataille en Maxime D’Arpino staan drie keer geboekt.

Robbie D’Haese en Indy Boonen raken niet fit voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, die dus zonder supporters wordt afgewerkt. Nochtans had KV Oostende de toestemming van de lokale autoriteiten om de helft van de abonnees toe te laten. Bert Put is de scheidsrechter van dienst. (jve)

50ste competitiematch voor Horvath?

Indien Ethan Horvath tussen de palen blijft staan bij Club Brugge, is de Amerikaan al aan zijn 50ste competitiematch toe. Tijdens de vorige 49 competitiematchen hield hij 16 keer de nul. Vormer kan dan weer zijn 210de competitiewedstrijd voor Club afwerken.

Het is de vijfde verplaatsing voor Club naar Leuven. De vier vorige uitjes leverden twee zeges en twee nederlagen op. Tijdens de voorbereiding speelden Club en OHL een match van twee keer een uur tegen elkaar. Club won met 4-1 dankzij twee goals van Vanaken, Badji en een owngoal. (jve)

Pletinckx mist nu ook Oostende

Pletinckx is out voor de wedstrijd op KV Oostende. De verdediger van Zulte Waregem miste ook al de wedstrijden tegen OHL en Antwerp. Vorige week leek hij nochtans op de terugweg, maar op training kreeg Pletinckx opnieuw last. Op de lang geblesseerde Zarandia na kan Dury voor het overige wel op een volledig fitte kern rekenen. Ondertussen drijft ook doelman Sammy Bossut zijn trainingsintensiteit steeds meer op na zijn hoofdblessure. Sinds een drietal weken traint Panos Armenakas (22) mee bij Zulte Waregem. Hij stond eerder onder contract bij SV Roeselare. (tjm)

Odjidja speelt niet tegen RC Genk, Owusu mag hopen

Op bezoek bij Liberec kon AA Gent-coach De Decker nog geen beroep doen op Odjidja en Owusu. Ook voor het competitie­duel van maandag tegen Genk blijft het aantreden van Odjidja hoogst onzeker. Hij kampt nog steeds met de gevolgen van een kuitblessure. Owusu lijkt meer kans te maken om aan te treden.

Door de verstrengde maatregelen gaat de partij achter gesloten deuren door. Daardoor is de huldiging van Nana Asare uitgesteld.

Als Kums speelt, rondt hij de kaap van 100 competitiematchen voor AA Gent. (ssg)

Vlietinck mag spelen tegen Club

Thibault Vlietinck mag vanavond gewoon spelen tegen Club Brugge met OHL, ook al is hij nog altijd eigendom van de landskampioen. Beide clubs kwamen op het begin van het seizoen overeen dat de flankverdediger gewoon aan de bak mag tegen Club, maar of dat ook effectief zal gebeuren, is een ander paar mouwen. Vlietinck is de laatste weken wat uit de gratie gevallen bij coach Marc Brys en zat vorige week op Anderlecht zelfs niet eens op de bank. Gisteren was er overigens een positief coronageval bij OHL, maar de club wilde niet kwijt om wie het ging. (mah)

Eerste basisplaats voor Schmidt

Doelman Daniel Schmidt maakt zijn seizoensdebuut. “Steppe verbijt al drie weken de pijn in zijn kuit. Dat is niet meer houdbaar”, aldus STVV-coach Kevin Muscat. Ook kapitein Steve De Ridder staat aan de aftrap. Wellicht sneuvelen nog enkele jongens die tegen Beerschot op het veld stonden. Maar dat is koffiedik kijken. Vandaag wordt de knoop doorgehakt in verband met Teixeira. Hij heeft er een volle training op zitten. (rco)

Geen Raskin, Balikwisha en Sissako

De Rouches zullen tegen STVV weer geen beroep kunnen doen op de positieve coronagevallen Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako. Daarnaast is het bang afwachten naar de resultaten van de tests van gisteren. Vandaag zijn de resultaten bekend. “Er is geen grote bezorgdheid”, beweert coach Montanier. “We hebben afstand gehouden, worden twee keer per week getest en de getroffen spelers vertonen geen symptomen. Dat is geruststellend.”

Standard onderschat de verplaatsing naar Stayen beter niet. De laatste zege op STVV dateert al van 2007. (bfa)