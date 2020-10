Meer dan 100 slagtanden van olifanten in beslag genomen in Kameroen

In totaal zijn 118 slagtanden van olifanten in beslag genomen in Amban, in het zuiden Kameroen, een hotspot voor ivoorhandel nabij de grens met Gabon en Equatoriaal-Guinea. Dat meldt de Kameroense douane.

Er is bijna 675 kilo ivoor in beslag genomen. Het gaat om de grootste vangst in Kameroen van de voorbije vijf jaar, klinkt het.

Het ivoor, dat uit Gabon kwam, werd vervoerd in een bestelwagen met dubbele bodem, waarin ook hout lag. De bestemming van het ivoor was Azië.

“Vier smokkelaars, drie Kameroeners en een Gabonees, werden opgepakt”, aldus de douane.

Het kleine Afrikaanse land Gabon is de thuisbasis van bijna 60 procent van de bosolifanten die in Afrika leven.

De illegale handel in ivoor is de derde meest rendabele vorm van smokkel, na verdovende middelen en wapens.

De ivoorhandel stijgt dankzij de groeiende vraag vanuit Azië en het Midden-Oosten, waar het wordt gebruikt voor traditionele geneeskunde en als versiering.