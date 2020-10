Slowakije gaat hele bevolking testen op het coronavirus, zelfs kinderen vanaf 10 jaar

Slowakije is begonnen met het testen van iedereen die tien jaar is én ouder op het coronavirus. Volksgezondheid kocht 13 miljoen snelle antigentests aan. Het leger wordt ingezet om daarbij te helpen. De testen zijn gratis.

De tests moeten tussen eind oktober en begin november plaatsvinden, verspreid over twee weekenden. Mensen die het ene weekend negatief worden getest, kunnen een volgend weekend weer langskomen om eventuele fout-negatieve tests uit te sluiten.

De testen zijn gratis. Al is het nog niet duidelijk of de tests verplicht of vrijwillig worden. Volgens de Slowaakse nieuwssite aktuality.sk heeft premier Igor Matovic gezegd dat hij de wet moet veranderen als hij de test verplicht wil stellen.

De premier overweegt om mensen die zich laten testen te belonen. “Hoe meer mensen er komen, hoe nauwkeuriger de tests zullen zijn en hoe groter onze kansen”, aldus Matovic. Hij hoopt dat minstens 90 procent van de Slowaken meedoet.

De premier ziet het grootschalig testen als de enige manier om de uitbraak van Covid-19 in Slowakije te stoppen. Donderdag kwamen er 2.581 bevestigde besmettingen bij, een nieuw record. Het vorige record van 2.202 werd twee dagen eerder gevestigd.

De Slowaakse autoriteiten hebben een relatief laag aantal tests uitgevoerd in vergelijking met andere Europese landen. Het land heeft een totaal van 37.911 bevestigde gevallen, terwijl 134 mensen zijn overleden.

Premier Matovic zegt tegen persbureau TASR dat hij zijn functie neerlegt als zijn plan mislukt.