Olietanker vaart tegen Meulestedebrug in Gent: “Nog maanden afgesloten door stabiliteitsprobleem”

Gent - Een olietanker is zaterdagochtend tegen Meulestedebrug gevaren. Volgens de Gentse politie veroorzaakte de botsing stabiliteitsproblemen, waardoor de brug nog maanden afgesloten is. De Vlaamse Waterweg, beheerder van de brug, vindt het te vroeg voor dergelijke uitspraken.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Maar de neus van het schip zit onder het gesloten deel van de brug. Het ander deel van de brug staat open. “Door het ongeval is Meulestedebrug afgesloten voor alle verkeer”, zegt de scheepvaartpolitie. “Er is geen gevaar voor omwonenden, maar wie er niet moet zijn, vermijdt best de omgeving.”

Volgens de Gentse lokale politie heeft de botsing verstrekkende gevolgen. “Een ingenieur is zaterdagochtend ter plaatse gekomen en heeft stabiliteitsproblemen vastgesteld. Daardoor zal Meulestedebrug de komende maanden niet kunnen worden gebruikt. Er worden lokaal omleidingen voorzien”, zegt woordvoerster Liesbet De Pauw.

Ballast

Volgens Karen Buyse, woordvoerster van de Vlaamse Waterweg, verantwoordelijk voor de brug, is het te vroeg om dergelijke uitspraken te doen. “We gaan nu eerst het lege schip voorzien van ballast waardoor het zakt en vanonder de brug kan komen. Pas daarna kunnen we de schade aan de brug goed bekijken. Er is absoluut nog geen sprake van dat de brug maanden buiten dienst zou zijn.”

De komende uren en dagen zal de brug worden getest, zegt Buyse. “Alles wordt onder de loep genomen, zoals de elektromechanica van de brug en de stabiliteit. Zelfs als er grote schade zou zijn, kan dat soms snel worden opgelost. We werken stap voor stap en de eerste stap is het schip los krijgen. Een voordeel daarbij is dat het schip niet is lekgeslagen.”

Nieuwe brug

Als Meulestedebrug inderdaad maanden afgesloten zou worden, zal dat enorme verkeershinder veroorzaken. Dat was in het najaar van 2019 en in het voorjaar van 2020 niet anders, toen de brug afgesloten werd voor dringende herstellingswerken. De problemen ontstaan omdat de brug de enige schakel vormt tussen Wondelgem en het ‘eiland’ Muide-Meulestede. Het is een belangrijke verbinding voor het vracht- en autoverkeer in de haven van Gent.

Meulestdebrug is al jaren versleten. Er wordt al lange tijd gewerkt aan de bouw van een nieuwe brug, maar in afwachting daarvan moet de huidige brug nog een tijdje mee. Ze moet bruikbaar zijn tijdens de bouw van de nieuwe Meulesetdebrug. De oude brug wordt vervangen door twee nieuwe bruggen en een onderdoorgang voor fietsers. Geraamde kostprijs: 17,5 miljoen euro. De bouw zal volgens de laatste planning starten in het voorjaar van 2021, is te horen bij de Vlaamse Waterweg.

Foto: DVH

Foto: DVH

Foto: KV

Foto: DVH

Foto: DVH