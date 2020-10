Trump blijkt geen fan van Borat en noemt hem een “creep”

De Amerikaanse president Donald Trump is geen fan van Sacha Baron Cohen, de Britse komiek en bedenker van de fictieve Kazachse reporter Borat. In de nieuwste Borat-film krijgt Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York en op dit moment de advocaat van Trump, een ongewilde en wat gênante bijrol.

Giuliani is in een ietwat gênante positie te zien is in de nieuwste Borat-film. Na een interview met een actrice, die de 15-jarige dochter van de Kazachse journalist speelt, is te zien hoe de 76-jarige Giuliani op het bed in de hotelkamer van de jonge vrouw zijn hand in zijn broek steekt.

Sacha Baron Cogen en Rudy Giuliani (rechts) Foto: AP

Bij de vraag wat hij van de scène vindt, vertelt president Trump dat hij niet weet wat er is gebeurd. Maar volgens Trump probeert Cohen hem al jaren te strikken, wat niet lukt. “Een creep. En ik vind hem niet grappig”, aldus de president.

Baron kruipt in de film ‘Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan’ opnieuw in de huid van Borat, een reporter uit Kazachstan die door de Verenigde Staten reist. Met dus een ongewilde rol voor het Republikeinse kopstuk Rudy Giuliani.

Ophef rond de beelden in de VS

De advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump en voormalig burgemeester van New York wordt geïnterviewd door de 15-jarige dochter van Borat, zogezegd een conservatieve televisiejournaliste. Na afloop van dat gesprek vraagt de actrice, de in werkelijkheid 24-jarige Maria Bakalova, Giuliani mee naar haar hotelkamer om iets te drinken. Even later is te zien hoe Giuliani op het bed ligt en zijn hand in zijn broek steekt. Daarna komt Borat de kamer binnengelopen en roept hij “ze is 15, ze is te oud voor je!”.

In de Verenigde Staten is heel wat ophef ontstaan rond de beelden, maar Giuliani zelf beweert dat hij enkel zijn hemd terug in zijn broek stak nadat hij zijn microfoontje had verwijderd. De beelden zijn “een compleet verzinsel”, tweette hij. “Op geen enkel moment voor, tijdens of na het interview heb ik mij ongepast gedragen. Als Sacha Baron Cohen iets anders beweert, is hij een hardvochtige leugenaar.”