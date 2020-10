Meer mensen kloppen sinds de coronacrisis aan bij voedselbank en daarom geeft regering 7 miljoen euro extra aan voedselhulp

De regering heeft 7 miljoen euro extra middelen vrijgemaakt voor voedselhulp, nu de coronacrisis er voor zorgt dat steeds meer mensen beroep moeten doen op de voedselbank. Dat meldt minister Karine Lalieux (PS), bevoegd voor Armoedebestrijding.

Het aantal mensen die beroep doen op voedselbanken steeg de afgelopen maanden met ongeveer 15 procent. Daarom maakt de regering extra middelen vrij. Eén miljoen euro is bestemd voor het Antwerps opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp, het Rode Kruis, Alimen’T en de Belgische Federatie van Voedselbanken, en dit voor de aankoop van essentiële voedings- en hygiëneproducten en voor de levering ervan aan mensen met een beperkte mobiliteit. De subsidie moet onder meer zorgen voor voldoende voedselvoorraad voor deze winter.

De OCMW’s krijgen 6 miljoen euro subsidie. De extra middelen moeten de centra ondersteunen in de toenemende vraag naar voedselhulp en basishygiëneproducten.

Het geld komt bovenop de extra middelen die al waren toegekend door de vorige regering. Maar die blijken al grotendeels opgebruikt. “Het kan niet zijn dat er in onze samenleving gezinnen, vrouwen, mannen en kinderen honger moeten lijden. We laten de mensen voor wie voedselhulp over overleven gaat, niet in de steek”, aldus minister Lalieux.