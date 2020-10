“1 dag niet”: politie Aarschot houdt vrijdag nationale actiedag tegen woninginbraken

Aarschot - Deze week wordt de zevende editie van “1 dag niet” georganiseerd, de nationale actie waarmee de politie en overheid de aandacht wil vestigen op het voorkomen van woninginbraken.

“Hoewel het aantal woninginbraken in Vlaams-Brabant de laatste jaren daalt, blijft het bestrijden ervan een prioriteit”, zei Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren tijdens een bezoek aan de actie van de lokale politie van Aarschot.

De zevende editie van de nationale actiedag “1 dag niet” focust op inbraken via de eerste verdieping. “Politiediensten stellen vast dat steeds meer inbrekers via de eerste verdieping de woningen betreden”, zegt Spooren. “Denk maar aan ramen op kiep, minder goed beveiligde ramen, enkel een alarm op het gelijkvloers, enzovoort. Omdat elke inbraak er een te veel is, houden we deze actie.”

Dag tegen woninginbraken: politie op straat om mensen te sensibiliseren. Video: ROBtv

Het aantal woninginbraken vermindert de laatste jaren sterk in Vlaams-Brabant: van 2014 tot en met 2019 tekende de politie een daling op van 40 procent. “Preventiecampagnes zoals deze, meer blauw op straat, ANPR-camera’s en buurtinformatienetwerken werpen hun vruchten af. Maar deze daling wil niet zeggen dat er geen verdere acties meer nodig zijn. De materiële en psychologische gevolgen van inbraken blijven ingrijpend”, aldus de gouverneur.

Tips om je huis beter te beveiligen zijn onder meer stevigere sloten en meer verlichting installeren of camera’s hangen. “Maar het belangrijkste is eigenlijk de sociale controle. De burgers zijn de oren en ogen van de politie”, besluit Bart Van Thienen, korpschef van de Aarschotse politie.