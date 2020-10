Ziekenwagen van Brusselse brandweer bekogeld in Ganshoren

Brussel / Ganshoren - Onbekenden hebben afgelopen nacht een ziekenwagen van de Brusselse brandweer bekogeld. Daarbij vielen geen gewonden maar de ziekenwagen raakte ernstig beschadigd en de ambulanciers waren eg onder de indruk van het incident. De Brusselse brandweer tilt dan ook zwaar aan de feiten.

“Omstreeks 0.30 uur was één van onze ziekenwagens als prioritair voertuig op weg naar een dringende interventie in Ganshoren toen er plots op de Keizer Karellaan een voorwerp naar het voertuig werd gegooid”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Het ging om een verfspuitbus die gegooid werd vanop het balkon of vanuit het raam van een woning. Door de impact is de voorruit van de ziekenwagen gebarsten en moet die vervangen worden, en is er een deuk in de motorkap.”

De ambulanciers bleven ongedeerd maar zijn wel onder de indruk van het gebeuren, aldus nog de brandweerwoordvoerder: “Ze begrijpen niet dat zij, als hulpverlener ten dienste van de bevolking, het slachtoffer zijn geworden van zo een zinloze daad. De politie van de zone Brussel West is ter plaatse gekomen om de nodige vaststellingen te doen en de klacht op te nemen. De directie van de Brusselse brandweer veroordeelt ten stelligste dit gebeuren en zal op haar beurt klacht neerleggen en zich, indien mogelijk, burgerlijke partij stellen.”

Een andere ziekenwagen werd naar het ziekbed van de initiële oproeper gestuurd en die persoon kon zonder verder oponthoud naar het ziekenhuis gebracht worden, voegt de brandweerwoordvoerder nog toe.