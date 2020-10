Geen treinverkeer Hasselt-Tongeren door overwegenproject in Diepenbeek

Infrabel voert momenteel grote infrastructuurwerken uit voor de vervanging van de overwegen in Diepenbeek. Er wordt onder meer gewerkt aan de bouw van drie bruggen en de tunnel die ter hoogte van het station onder de sporen wordt geschoven.

Het gaat om het grootste actuele overwegenproject van Infrabel in België, dat deels kadert binnen het Spartacusproject. Door de werken zullen er dit weekend geen treinen rijden tussen Hasselt en Tongeren, in beide richtingen. NMBS zet daarom vervangbussen in tussen beide stations met haltes in Diepenbeek en Bilzen.

Begin dit jaar is Infrabel gestart met de stapsgewijze afschaffing van alle zeven overwegen in Diepenbeek. Die worden vervangen door alternatieve mobiliteitsoplossingen: vijf overwegen liggen op het traject van de toekomstige Spartacus-sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, de twee andere overwegen niet.

Tunnelkoker

Ter hoogte van het station Diepenbeek wordt zaterdagnamiddag de nieuwe tunnel onder het spoor geschoven. Het installeren van de tunnelkoker - 12 meter lang, 10 meter breed en 3 meter hoog - gebeurt met een speciaal schuifsysteem. Met behulp van hydraulische vijzels wordt de ruim 400 ton zware tunnel via een metalen glijbaan naar zijn plaats geschoven.

Aan de Waardestraat, Molenstraat en Nierstraat wordt er verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe bruggen. In de Waardestraat wordt een zogenaamde ‘overkluizingsconstructie’ geplaatst, een grote stelling boven de sporen waarop de komende periode het brugdek wordt gebouwd. Wat verder in de Nierstraat plaatst Infrabel momenteel de nieuwe liggers van het brugdek en zal ook de bovenleiding worden aangepast.

Daarnaast gebeuren er aan de Molenstraat funderingswerken voor de toekomstige brug. Op de site gaat BAAC Vlaanderen verder met archeologisch onderzoek, waarbij de focus ligt op vindplaatsen uit de steentijden na eerdere opgravingen elders langs de spoorlijn in Diepenbeek.

Naast een verstoring van het treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren dit weekend zullen ook de overwegen Nierstraat en Stationsstraat tijdelijk afgesloten zijn. De Rooistraat is zaterdag en zondag alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De overwegen van de Peperstraat, Molenstraat en Bentstraat blijven open.

Maandagochtend werken klaar

Maandagochtend rond 4.30 uur moeten de werken klaar zijn, waarna het treinverkeer opnieuw normaal zal kunnen verlopen. “Het is een soort van race tegen de klok. We werken 24 op 24 met ploegen die elkaar afwisselen. Het is eigenlijk een marathonweekend van ruim vijftig uur”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit.

De geraamde investering voor de vervanging van de zeven overwegen bedraagt 21,8 miljoen euro. Tegen de zomer van 2022 moeten de werken voltooid zijn. “De planning blijft hetzelfde ondanks het coronavirus. Tijdens de eerste golf is de werf één maand tijdelijk on hold gezet, maar in de periode nadien hebben we die vertraging ingehaald. Alles ligt dus op schema”, besluit Petit.

Begin dit jaar is Infrabel gestart met de stapsgewijze afschaffing van alle zeven overwegen in Diepenbeek. Die worden vervangen door alternatieve mobiliteitsoplossingen: vijf overwegen liggen op het traject van de toekomstige Spartacus-sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, de twee andere overwegen niet.

Nieuwe tunnel

Ter hoogte van het station Diepenbeek wordt de nieuwe tunnel onder het spoor geschoven. Het installeren van de tunnelkoker - 12 meter lang, 10 meter breed en 3 meter hoog - gebeurt met een speciaal schuifsysteem. Met behulp van hydraulische vijzels wordt de ruim 400 ton zware tunnel via een metalen glijbaan naar zijn plaats geschoven.

Aan de Waardestraat, Molenstraat en Nierstraat wordt er verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe bruggen. In de Waardestraat wordt een zogenaamde ‘overkluizingsconstructie’ geplaatst, een grote stelling boven de sporen waarop de komende periode het brugdek wordt gebouwd.

De geraamde investering voor de vervanging van de zeven overwegen bedraagt 21,8 miljoen euro. Tegen de zomer van 2022 moeten de werken voltooid zijn.