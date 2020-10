In ons land woont al jaren Syrische vluchteling die leider was van terreur zaaiende militie

In ons land woont al verschillende jaren een erkende vluchteling die de baas was van een terreur zaaiende Syrische militie. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen. Landgenoten van hem, die ook in ons land wonen, vrezen voor hun veiligheid. “België moet hem berechten of uitwijzen”, zeggen getuigen.

Volgens meerdere bronnen maakte de 43-jarige Hossin A., die in Vilvoorde een taxibedrijfje uit de grond probeert te stampen, deel uit van de zogenoemde shabiha, beruchte milities die bij het begin van de Arabische Lente in 2011 met harde hand de protesten uiteensloegen. Na verloop van tijd gingen ze op in de National Defence Forces, vanaf dan de officiële Syrische militie.

A.’s vrouw diende in 2015 een asielaanvraag in en werd hier als vluchteling erkend. Even later reisd A. haar achterna, in juni 2016 beslist de Dienst Vreemdelingenzaken positief over de gezinshereniging. Sinds augustus van dat jaar heeft Hossin A. een verblijfskaart. Het gezin telt vier kinderen, van wie de jongste ook in België is geboren.

Niemand van de inlichtingendiensten of parketten blijkt op de hoogte te zijn van de verdenkingen aan het adres van Hossin A., zo schrijft De Morgen. Via Whatsapp ontkent Hossin A. alles.