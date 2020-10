Man wint twee keer in een jaar tijd de jackpot

Michael Christiansen uit Nebraska is een echte geluksvogel. Hij won dit jaar niet een, maar twee keer de jackpot.

In maart mocht hij al 50.000 dollar op zijn bankrekening bijschrijven doordat hij een winnend kraslot had, deze maand kwam er nog eens 100.000 dollar bij. „Ik kon het niet geloven”, zo laat Christiansen in een verklaring weten. „Wat is de kans dat je twee keer wint? Ik dacht niet dat het echt was.” De man kocht de winnende krasloten bij dezelfde winkel.

Over wat hij met het geld gaat doen, heeft hij al wel ideeën. Zo wil hij het misschien gebruiken voor het bouwen van een nieuwe garage. De dochter van Christiansen is onlangs overleden en hij overweegt om haar huis te kopen. Ook gaat hij wat apart zetten voor zijn pensioen.