Man verschanst zich in appartement in Gent en dreigt ermee te schieten

Gent - In een appartementsgebouw In Gent heeft een man zich verschanst. Hij zou er volgens buurtbewoners mee dreigen te schieten. De politie heeft de buurt afgegrendeld.

“Ik ga schieten.” Dat hoorden bewoners van de buurt rond het Koning Nobelplein in de Gentse wijk Brugse Poort een man zaterdagmiddag roepen. Hij heeft de deur van een appartement ingetrapt en zich daar verschanst. De politie is ondertussen massaal ter plaatse en heeft de buurt afgesloten. Het is nog niet duidelijk of de speciale eenheden ingezet worden, maar ze zijn standby.

Of de man daadwerkelijk gewapend is, is volgens het Oost-Vlaamse parket nog niet duidelijk. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen andere mensen in het appartement aanwezig zijn. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop.”

Ondertussen zijn 200 omwonenden geëvacueerd. ze worden opgevangen in de nabijgelegen sporthal Bourgoyen.

Rond 14.30 uur slaagde de politie er naar verluidt zonder geweld in de verdachte te overmeesteren.

Foto: DVH