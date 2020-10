Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose getroffen door zware infectie en hartklachten

Gent - De Gentse Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) is al enkele dagen aan haar bed gekluisterd na een zware infectie in haar bloed, gevolgd door hartklachten. “Ook wie geen corona heeft, kan nog zwaar ziek worden.”

De jonge Gentse Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose is ernstig ziek. Ze ligt al enkele dagen aan haar bed gekluisterd door een zware infectie in het bloed. “Ik had alle symptomen van corona maar de test was negatief”, zegt D’Hose. “Het was een vuile infectie waarvan dokters niet weten waar ze vandaan komt. Ik ben hartpatiënt en mijn hart reageerde er erg slecht op. Door de hoge koorts ging het in overdrive. Ik ben even opgenomen in het ziekenhuis. Nu ben ik thuis, maar mijn waarden moeten goed in de gaten worden gehouden.”

Netelroos

D’Hose is nog steeds enorm vermoeid, heeft hoge koorts, last van haar ogen en lijdt onder een aanval van netelroos. Ze is ondertussen gestart met een cortisonekuur. De komende dagen zal ze evenwel niet kunnen werken. “Alles hangt van hoe de kuur aanslaat. Ik heb mijn activiteiten al geschrapt toen ik dacht dat ik corona had. Wanneer ze me terugzien in de Senaat weet ik niet. Ik moet nu echt rusten en uitzieken.”

De Senaatsvoorzitter denk dat het goed zou kunnen dat ze al een tijdje met iets rondliep als gevolg van veel werken, stress en onvoldoende slaap. “Dat zou nu wel eens ontploft kunnen zijn. Door corona zou je bijna vergeten dat je ook zeer ziek kan worden van andere dingen. Daar ben ik nu weer even aan herinnerd”, zegt D’Hose.