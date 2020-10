Bezorgdheid in Witte Huis: ‘dochter’ van Borat staat op enkele meters van president Trump in nieuw fragment

Borat - het typetje van de Britse acteur Sacha Baron Cohen - veroorzaakt opnieuw ophef in de Verenigde Staten. Eerder deze week bracht hij Rudy Giuliani in een netelig parket door suggestieve beelden van de advocaat en de ‘15-jarige dochter’ van Borat te verspreiden. Nu is er bezorgdheid in het Witte Huis nadat blijkt dat diezelfde ‘dochter’ - actrice Maria Bakalova (24) - ergens in september gewoon de ambtswoning van president Trump kon binnenwandelen en zelfs zoon Donald Trump Junior ontmoette.

LEES OOK. Advocaat van Trump in opspraak door omstreden scène in nieuwe Borat-film: “Stak hand in broek om hemd erin te stoppen” (+)

Het stukje uit de nieuwe Borat-film werd vrijdagavond gedeeld via de officiële Twitteraccount van Borat Sagdiyev. In het korte fragment is het alsof Maria Bakalova - met pruik - zonder enige controle het Witte Huis kan binnenwandelen als de gast van een journaliste van One America News Network (OAN). Het extreemrechtse OAN staat bekend voor controversiële uitspraken en een pro-Trump houding, en wordt door Borat “de meeste betrouwbare nieuwsbron van de VS” genoemd.

Bakalova staat volgens de beelden op een bepaald moment slechts op enkele meters van Donald Trump en zegt later tegen diens zoon, Donald Trump Junior, dat ze het spannend vindt hem te ontmoeten. De president noemt Borat intussen een creep. “Ik vind hem niet grappig”, aldus Trump over Cohen, die hem volgens de president al jaren wil strikken.

LEES OOK. Trump blijkt geen fan van Borat en noemt hem een “creep”

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan kan vanaf 23 oktober online bekeken worden via Amazon Prime. Maar dankzij de uitgekiende promotiecampagne en de dubieuze fragmenten die worden verspreid, is de film nu al niet weg te slaan uit de media.

bekijk ook

‘Borat’ is terug met een nieuwe versie van zijn legendarische ‘mankini’: een mondmasker... maar dan wat lager