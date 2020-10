Marc Van Ranst over overleg Brusselse crisiscel: “Beste Rudi, neem dezelfde maatregelen als in Wallonië. En voor de Vlamingen hetzelfde”

Naar aanleiding van het overleg in de Brusselse crisiscel stuurt viroloog Marc Van Ranst erop aan dezelfde maatregelen te nemen in Wallonië. En ook Vlaanderen zou best dat voorbeeld volgen, zo laat hij uitschijnen.

“Beste Rudi, neem dezelfde maatregelen als in Wallonië. Et pour les Flamands la même chose”, twee hij. “En dan kunnen we volgende week allemaal samen gedurende een maand in een lockdown die we geen lockdown gaan noemen. Begin van de week is ook goed, als het niet derangeert.”

Beste Rudi, neem dezelfde maatregelen als in Wallonië. Et pour les Flamands la même chose.

En dan kunnen we volgende week allemaal samen gedurende een maand in een lockdown die we geen lockdown gaan noemen. Begin van de week is ook goed, als het niet derangeert. https://t.co/nH4WIPS8pi — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) October 24, 2020

In Wallonië geldt intussen een strengere avondklok dan die van de rest van het land. Die gaat in Franstalig België in om 22 uur en duurt tot 6 uur ‘s ochtends. Waals minister-president Elio Di Rupo kondigde nog meer verstrengingen aan. De maatregelen gelden tot 19 november. Volgens viroloog Marc Van Ranst kan het mogelijk ook “als inspiratie” dienen voor Brussel én Vlaanderen.

Naar aanleiding van de stijgende coronacijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft de provinciale crisiscel om 14 uur een persconferentie over de actuele situatie en zal Brussels minister-president Rudi Vervoort mogelijk bijkomende maatregelen afkondigen om de coronacrisis het hoofd te bieden.