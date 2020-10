Oude brug valt met veel geraas in Leie

Wielsbeke / Waregem - Met een geraas en een plons kwam zaterdagmorgen 24 oktober rond 10 uur de brug tussen Ooigem en Desselgem aan haar einde. De Leiebrug moet plaats maken voor een hoger exemplaar.

Tot een tsunami leidde het niet, toch spatte het water hoog op toen zaterdagmorgen rond 10 uur de brug tussen Ooigem en Desselgem de genadestoot kreeg en met een plons in de Leie belandde. De hele nacht werd doorgewerkt om het brugdek te ontmantelen. Met pneumatische breekhamers werd de betonnen constructie te lijf gegaan.

Rond 10 uur werd uiteindelijk één van de bogen waaraan het brugdek was opgehangen doorgeknipt waarna ook de andere boog mee het water ingesleurd werd. Dat alles in de Leie belandde is de bedoeling: het is eenvoudiger om er achteraf alles terug uit te vissen. Een karwei dat momenteel volop aan de gang is.

Oorlogstafereel

Het scheepvaartverkeer blijft door de werken nog tot maandagmorgen stilliggen. Tegen dan zou alle puin geruimd moeten zijn. De site lijkt momenteel een oorlogstafereel maar het is de bedoeling de werf snel bouwrijp te maken voor de installatie van de nieuwe, hogere brug. Want in het kader van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen wil waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv scheepvaartverkeer mogelijk maken met drie lagen containers.

De nieuwe brug zal opnieuw een boogbrug worden, maar dit keer een stalen exemplaar.