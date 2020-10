Vlaanderen volgt cijfers en extra maatregelen in Brussel en Wallonië op voet op: “Maar situatie is bij ons niet veranderd”

Na Wallonië, scherpt nu ook Brussel de coronamaatregelen gevoelig aan. In Vlaanderen zijn zulke verstrengingen nog niet aan de orde, klinkt het binnen de Vlaamse regering. “Het Overlegcomité gaf de mogelijkheid om te verstrengen waar het nodig is. Dat Wallonië en Brussel verstrengen is dus logisch. Maar bij ons is de situatie op een dag tijd nog niet zwaar veranderd.”

Vlaanderen houdt de cijfers wel nauwgezet in het oog en als het nodig is, zullen verdere ingrepen volgen. “Maar het is niet de bedoeling om weer met nationale maatregelen af te komen”, klinkt het. “We hebben een dikke week geleden al verstrengd. Vrijdagmorgen kwamen daar nog de nodige verstrengingen voor cultuur en sport bij.”

Bij een viceminister-president klinkt het dat elke dag met nieuwe maatregelen komen ook geen goed beeld geeft. “De mensen raken er niet meer aan uit. Terwijl we nog niet eens weten wat de impact zal zijn van de vorige.”

Al luidt viroloog Marc Van Ranst wel al fameus aan de alarmbel. Hij roept Vlaanderen op om dezelfde maatregelen als Wallonië te nemen. “Pour les Flamands la même chose”, tweet hij. “Dan kunnen we volgende week allemaal samen gedurende een maand in een lockdown die we geen lockdown gaan noemen.”