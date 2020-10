Meer dan 7.000 dode zeehonden aangetroffen op strand: “Nog geen duidelijke doodsoorzaak”

In de Namibische stad Walvisbaai zijn meer dan 7.000 dode zeehonden aangetroffen op het strand. Non-profitorganisatie Ocean Conservation Namibia telde de dode dieren en zegt dat het voornamelijk jonge dieren zijn. “Het gaat over hoge cijfers”, zegt marienebioloog Naude Dreyer. “We hebben nog geen duidelijk oorzaak gevonden. Het kan komen door honger, het kan een ziekte zijn of gifstoffen in het water.” De organisatie neemt nu stalen van de dode dieren om de doodsoorzaak te achterhalen.