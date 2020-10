Donald Trump heeft zijn stem uitgebracht: “Ik heb voor een man die Trump heet gestemd”

President Donald Trump heeft zaterdagmorgen zijn stem uitgebracht voor de verkiezingen van 3 november. De president deed dat in West Palm Beach in Florida. Hij was daar naartoe gereisd om zijn stem vervroegd uit te brengen.

Trump zorgde hierdoor voor een primeur. Het was de eerste keer dat een zittend president in levende lijven zijn stem in de staat kwam uitbrengen. Hij deed dit dan ook onder massale belangstelling van buurtbewoners en pers. First Lady Melania was niet aanwezig bij de stemming.

Trump koos ervoor zijn stem uit te brengen vlakbij de West Palm Beach golfclub, één van zijn resorts. “Ik heb voor een man die Trump heet gestemd”, zei hij toen hij buiten kwam.

Bijna 55 miljoen Amerikanen brachten al op voorhand hun stem uit, onder meer uit vrees voor het coronavirus.