Geruchten bevestigd: Angèle en Dua Lipa gaan samenwerken

De Brusselse Angèle (25) en de Britse Dua Lipa (24) gaan samenwerken, dat maken ze samen bekend op Instagram met een foto. Angèle verwoordde het zo: “I think quelque chose is coming bientôt with @dualipa.” Vrij vertaald: ik denk dat er binnenkort iets zal komen met Dua Lipa.”

Ook de Britse zangeres postte een gelijkaardige foto op haar sociale media. En de fans zijn alvast opgetogen, de foto kreeg meer dan 1,4 miljoen likes. Bij Angèle waren de likes wat bescheidener maar ook hier werd de post bijna een half miljoen keer geliket.

De geruchten deden al langer de ronde nadat Angèle gespot was op een videoclip-set van Dua Lipa. Wat de twee net van plan zijn is nog niet bekend. Wel staat op 6 november de release van Dua Lipa’s recentste plaat op de planning voor de Franse markt. De Britse popster lanceerde die plaat eind maart, in volle coronacrisis en het werd een enorm succes. Lipa wil dat succes nu nog eens over doen in Frankrijk.

Of Angèle meegewerkt heeft aan Franse remixen van de reeds bestaande Dua Lipa nummers, of de twee dames aan nieuw materiaal hebben gewerkt is niet duidelijk. Volgens Franse media is het mogelijk dat laatste. De Brusselse singer-songwriter woont nu al een tijdje in Parijs en is razend populair in Frankrijk.

LEES OOK. “Toeval speelt een rol, maar dat is niet het belangrijkste”: waarom alle sterren met Angèle willen samenwerken