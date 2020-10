Geen mondmasker op? Zo snel verspreidt het virus zich in een ruimte

Japanse onderzoekers van Riken en de Universiteit van Kobe hebben met een supercomputer een simulatie gemaakt van de verspreiding van virusdeeltjes in de lucht. Daarmee willen ze aantonen hoe snel en ver het virus zich kan verspreiden als er geen gebruik wordt gemaakt van een mondmasker.

“Voor velen is het dragen van een mondmasker vervelend en een ongemak en zien ze het nut er niet van in. Dat komt omdat het verspreiden van een virus iets is dat onzichtbaar gebeurd. Door het te visualiseren, hopen we dat mensen wat verder gaan nadenken en het nut van de maatregelen gaan inzien” zegt professor Makoto Tsubokura, leider van het onderzoeksteam.

