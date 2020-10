Red Flames Heleen Jaques en Jarne Teulings over toekomst Belgisch vrouwenvoetbal: “WK in ons land kan een geweldige boost zijn”

Over zeven jaar een WK voetbal in ons land? Het zou zomaar kunnen. België, Nederland en Duitsland stelden zich samen kandidaat om in 2027 het wereldkampioenschap voor vrouwen te organiseren. “We hebben de laatste tien jaar al grote stappen gezet, ik ben echt benieuwd waar we tegen 2027 zullen staan”, zegt Red Flame Heleen Jaques (32).

Een artikel over onze nationale vrouwenvoetbalploeg. Dat zijn voor een journalist telkens opnieuw vingers die kietelen om een woordspeling met de woorden Flames en hot te maken. Makkelijk, we weten het. Maar de Red Flames zijn hot, zo bewijst de lobby van het Martin’s Red hotel. Enkele dagen voor de cruciale EK-kwalificatie-interland tegen Litouwen zijn tal van journalisten naar Tubeke afgezakt. Niet voor Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne, wel voor Janice Cayman, Kassandra Missipo en Tine De Caigny, die een voor een de lobby komen binnengedruppeld.

AA Gent-verdedigster Heleen Jaques is opgetogen. “Dat hadden we ons vijf jaar geleden niet kunnen voorstellen”, zegt ze. “Het is goed dat er veel aandacht is. En ik vind het vooral positief dat er steeds meer verschillende meisjes aan bod komen in de media. Dat toont aan dat we de laatste jaren stappen hebben gezet.”

Grootmacht Duitsland

De komende jaren zou daar nog een belangrijke stap kunnen bijkomen. Ons land heeft zich kandidaat gesteld om samen met Duitsland en Nederland het WK voor vrouwen in 2027 te organiseren. “Het feit dat Duitsland er mee zijn schouders onder zet, is geweldig nieuws”, vindt Jaques.

“Duitsland is een grootmacht in het vrouwenvoetbal en kan de andere twee landen mee naar boven trekken. Het zou de eerste keer zijn dat de Red Flames deelnemen aan een WK en volgens mij kan zo’n groot toernooi alleen maar helpen om de mensen te doen beseffen dat vrouwenvoetbal de normaalste zaak van de wereld is.”

Heleen Jaques Foto: Inge Kinnet

Zelf zal ze er niet bij zijn op het WK. De verdedigster is er 32 en hangt na dit seizoen haar schoenen aan de haak. “Al wil ik in de toekomst mijn steentje wel op een andere manier bijdragen”, zegt Jaques, die al over een UEFA A-diploma beschikt.

Wie er in 2027 wel hoopt bij te zijn, is Jarne Teulings. De 18-jarige middenveldster van Anderlecht werd enkele weken geleden voor de tweede keer opgeroepen voor de nationale ploeg. “Uiteraard is zo’n WK een geweldige motivatie”, zegt Teulings. “Als ik hard blijf werken, is de kans groot dat ik er bij ben. Daarnaast denk ik dat het ook het vrouwenvoetbal een boost zal geven. Er zal nog meer aandacht komen, waardoor er nog meer meisjes zullen beginnen voetballen. Daar gaan de clubs alleen maar de vruchten van plukken.”

Pionierswerk

Jaques en Teulings zijn het mooiste voorbeeld van het feit dat het Belgische vrouwenvoetbal de afgelopen jaren stappen heeft gezet. “Ik combineer mijn studies handelsingenieur met mijn trainingen en wedstrijden bij Anderlecht”, vertelt Teulings. “Als ik een langere periode weg moet, bijvoorbeeld voor een stage met de Red Flames, dan kan ik altijd gebruikmaken van mijn topsportstatuut.”

Heleen Jaques en Jarne Teulings Foto: Inge Kinnet

“In mijn tijd was het nog ongelofelijk moeilijk om zo’n statuut te krijgen”, zegt Jaques. Teulings: “Ik hoor van de meer ervaren speelsters wel vaker dat het vroeger moeilijker was, en dat we blij moeten zijn met de omstandigheden waarin we vandaag mogen werken. En ze hebben gelijk, hé. Uiteindelijk is het dankzij hen dat we hier vandaag trainen en logeren op dezelfde locatie als de Rode Duivels.”

Jaques moet glimlachen als ze de woorden van haar jongere ploeggenote hoort. “Dat doet me wel iets. Het is fijn om respect te krijgen voor wat we verwezenlijkt hebben. En nu is het aan de jongere generatie om deze lijn door te trekken en om zelfs nóg beter te doen. Het vrouwenvoetbal staat voor een kruispunt. Bij de meisjes die nu 14 à 15 jaar zijn, zit er ongelofelijk veel talent. Er zijn veel clubs die al hebben geïnvesteerd, maar ik hoop dat ze dat ook blijven doen. Zodat ook die meisjes de kans krijgen om hun talent te ontplooien.”