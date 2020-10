Vilvoords burgemeester Hans Bonte trekt aan alarmbel: “Zitten in dezelfde miserie als Brussel”

Vilvoorde - Hans Bonte (SP.A), de burgemeester van Vilvoorde, trekt aan de alarmbel over de corona-epidemie. Terwijl Wallonië en Brussel stevig ingrijpen, kijkt Vlaanderen de kat uit de boom. Terwijl in Vilvoorde de situatie Brusselse proporties aanneemt. “De Vlaamse regering doet alsof ze goed bezig is, maar ze vergeet alweer de rand rond Brussel”, zegt Bonte.

“Tot over mijn oren in de ellende”, zegt Hans Bonte (SP.A), de burgemeester van Vilvoorde. In zijn stad ziet hij de corona-cijfers met dezelfde snelheid toenemen als in Brussel. Maar terwijl Brussel en Wallonië aan de noodrem trekken, blijft het wachten op extra Vlaamse maatregelen.

“Nu moet ik weer naar de gouverneur lopen om extra maatregelen te vragen”, zegt Bonte. “De Vlaamse regering doet alsof ze het beter doen dan in Brussel en Wallonië. Terwijl wij net dezelfde miserie hebben als Brussel.”

Hij roept de Vlaamse regering op om snel werk te maken van extra inspanningen in de rand. “Er is godbetert een Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en voor de rand rond de hoofdstad. En toch horen wij daar niets van. Dat kan toch niet?”

Maar bij de Vlaamse regering klonk het zaterdagnamiddag dat ze de situatie op de voet volgen, maar dat er voorlopig nog geen nood is aan bijkomende maatregelen. “Het Overlegcomité gaf de mogelijkheid om te verstrengen waar het nodig is. Dat Wallonië en Brussel verstrengen is dus logisch, als je hun cijfers ziet. Maar bij ons is de situatie op een dag tijd nog niet zwaar veranderd.” Sinds vrijdagochtend dus, toen het Overlegcomité verstrengingen in de cultuur en sport afkondigde. Intussen gingen Wallonië en Brussel wel over tot een strengere avondklok om de groei van de tweede golf tegen te gaan.

Viroloog Marc Van Ranst is het daar alvast niet mee eens. “Pour les Flamands la même chose”, tweet hij. “Dan kunnen we volgende week allemaal samen gedurende een maand in een lockdown die we geen lockdown gaan noemen.”

En ook politiek gaan er wel stemmen op om over het hele Belgische grondgebied strenger te gaan. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit al langer voor drastischer ingrijpen. “Zonder iemand te willen aanvallen of de polemiek te willen voeden, maar hoe kunnen wij als politiek verantwoordelijken aanvaarden dat er verschillende maatregelen in de drie regio’s van een klein land worden genomen, terwijl de situatie in de ziekenhuizen overal ernstig is?”, vraagt hij zich af.